Россияне, нарушившие ПДД, пополнят бюджет РФ в 8 раз больше запланированного

Вместо запланированных 6,4 млрд прогнозируется сумма в 52,8 млрд рублей. Напомним, что штрафы за превышение скорости изменились с 1 января следующим образом: вместо 500-5000 рублей стало 750-7500. Кроме того, изменилась система льготной оплаты штрафов: скидка снижена с 50 до 25%, но с 20 до 30 дней увеличен срок ее действия. Если раньше платежи шли в доход регионов, то теперь 25% уходят в федерацию.

Россияне, нарушившие ПДД, пополнят бюджет РФ в 8 раз больше запланированного. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Минфин.

Вместо запланированных 6,4 млрд прогнозируется сумма в 52,8 млрд рублей.

Напомним, что штрафы за превышение скорости изменились с 1 января следующим образом: вместо 500-5000 рублей стало 750-7500.

Кроме того, изменилась система льготной оплаты штрафов: скидка снижена с 50 до 25%, но с 20 до 30 дней увеличен срок ее действия. Если раньше платежи шли в доход регионов, то теперь 25% уходят в федерацию.