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Россиянам рассказали об опасности бессонницы
Хронический недосып запускает разрушительные изменения в мозге и сокращает жизнь на несколько лет. После одной бессонной ночи мозг метаболически стареет на год. Специалист уточнил, что этот процесс обратим: мозг достаточно быстро восстанавливается после хорошего отдыха. Он уточнил, что разрушительное воздействие происходит из-за того, что при недостатке сна мозг не успевает восстановить работу внутренних органов и активировать иммунитет. Таким образом со временем бессонница повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений обмена веществ, ожирения и сахарного диабета.

Россиян предупредили об опасности бессонницы. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на врача-сомнолога Романа Бузунова.

По его словам, хронический недосып запускает разрушительные изменения в мозге и сокращает жизнь на несколько лет. После одной бессонной ночи мозг метаболически стареет на год. Специалист уточнил, что этот процесс обратим: мозг достаточно быстро восстанавливается после хорошего отдыха.

«Если с 30 лет иметь хроническую бессонницу, то в итоге можно сократить свою жизнь на годы», — предупредил доктор.

Он уточнил, что разрушительное воздействие происходит из-за того, что при недостатке сна мозг не успевает восстановить работу внутренних органов и активировать иммунитет. Таким образом со временем бессонница повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений обмена веществ, ожирения и сахарного диабета.

Сомнолог утверждает, что в большинстве случаев с бессонницей можно справиться без медикаментов. Для этого нужно не пользоваться смартфоном после пробуждения, заниматься спортом в течение дня и каждый час делать перервы в работе на 5-10 минут.