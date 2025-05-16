Эксперт сообщила о снижении численности комаров в Рязанской области

По словам эксперта, одним из главных факторов, влияющих на численность комаров, является разлив водоемов. Массовый выход данных насекомых рязанцев ожидает в течение мая. «В этом году разлива нет, поэтому на основании этих данных мы можем предполагать, что численность комаров будет не такая высокая», — сообщила эксперт. Также Трушицына уточнила, что комары занимают важное место в пищевой цепи и являются кормовой базой для птиц и амфибий.

Численность комаров в Рязанской области может снизиться. Об этом в эфире ГТРК «Ока» рассказала кандидат биологических наук и сотрудница лаборатории РГУ имени Есенина Ольга Трушицына.

По словам эксперта, одним из главных факторов, влияющих на численность комаров, является разлив водоемов. Массовый выход данных насекомых рязанцев ожидает в течение мая.

«В этом году разлива нет, поэтому на основании этих данных мы можем предполагать, что численность комаров будет не такая высокая», — сообщила эксперт.

Также Трушицына уточнила, что комары занимают важное место в пищевой цепи и являются кормовой базой для птиц и амфибий.

Напомним, в марте 2025 года уровень воды Оки в Рязани опустился до минимального за последние 40 лет значения.