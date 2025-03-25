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Уровень воды Оки в Рязани опустился до минимального за последние 40 лет значения
«В этом году максимальное значение уровня зафиксировали 7 марта, оно составило -147 сантиметров. Это своеобразный рекорд. Самый минимальный уровень за последние 30-40 лет», — заявил Александр Сараскин. Он назвал год аномальным и отметил, что половодье началось на 1-2 недели раньше, чем обычно. Уровень воды очень низкий из-за минимального количества осадков, растаявшего в январе снега, маленького промерзания почвы и быстрого впитывания воды в землю. Ранее синоптики рассказывали, что подъем уровней на реках будет плавным, с небольшим приростом.

На Оке в Рязанской области зафиксировали минимальный уровень воды за последние 40 лет. Об этом в эфире «Вести-Рязань» сообщил начальник Рязанского гидрометцентра Александр Сараскин.

«В этом году максимальное значение уровня зафиксировали 7 марта, оно составило -147 сантиметров. Это своеобразный рекорд. Самый минимальный уровень за последние 30-40 лет», — заявил Александр Сараскин.

Он назвал год аномальным и отметил, что половодье началось на 1-2 недели раньше, чем обычно.

Уровень воды очень низкий из-за минимального количества осадков, растаявшего в январе снега, маленького промерзания почвы и быстрого впитывания воды в землю.

Ранее синоптики рассказывали, что подъем уровней на реках будет плавным, с небольшим приростом.