Дорогу в Ухоловском районе отремонтируют за 209 миллионов рублей

На капитальный ремонт автомобильной дороги в Ухоловском районе выделили 208 миллионов 911 тысяч 127 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
Подрядчик выполнит капремонт дороги Ухолово — Ясенок — Ибердский на участке км 0+943 — 15+693. Работы проведут на трассе, протяженностью 4,55 километров.
Согласно документам, необходимо уложить дорожное покрытие, укрепить обочины, установить знаки, водоотводные лотки и нанести разметку. Также подрядчик должен разместить на участке автопавильоны, ограждение, сигнальные столбики и светильники на солнечных батареях.
Заказчиком выступила дирекция дорог Рязанской области.
Проведение работ завершат до 2 декабря 2025 года.
Ранее стало известно, что на ремонт дороги на границе Рязанской области потратят еще 1,5 миллиарда рублей. Работы выполнят на трассе Тамбов — Шацк.