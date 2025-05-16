Дорогу в Ухоловском районе отремонтируют за 209 миллионов рублей

Подрядчик выполнит капремонт дороги Ухолово — Ясенок — Ибердский на участке км 0+943 — 15+693. Работы проведут на трассе, протяженностью 4,55 километров. Согласно документам, необходимо уложить дорожное покрытие, укрепить обочины, установить знаки, водоотводные лотки и нанести разметку. Также подрядчик должен разместить на участке автопавильоны, ограждение, сигнальные столбики и светильники на солнечных батареях. Заказчиком выступила дирекция дорог Рязанской области. Проведение работ завершат до 2 декабря 2025 года.