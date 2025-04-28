На ремонт дороги на границе Рязанской области потратят еще 1,5 миллиарда

На проведение капитального ремонта автодороги Тамбов — Шацк в Рязанской области выделили один миллиард 419 миллионов 88 тысяч 808 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
Согласно документам, подрядчик разберет старое дорожное покрытие и уложит новое, укрепит обочины. Протяженность ремонтируемого участка составит 12 километров.
Подрядчик должен установить дорожные знаки, сигнальные столбики, ограждения, 20 павильонов на автобусных остановках, светофоры, нанести разметку, обустроить пешеходные дорожки и тротуары.
На участке расположен мост через Чечеру, на котором также выполнят капремонт и установят новые сети освещения.
Заказчиком выступило ГБУ РО «Дирекция дорог Рязанской области».
Работы завершат до 1 декабря 2026 года.
Напомним, в 2024 году на первый этап капремонта выделили один миллиард 307 миллионов 684 тысячи рублей, срок выполнения — до 31 августа 2025 года.