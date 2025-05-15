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Зеленский не примет участие в переговорах с Россией в Стамбуле
Отмечается, что украинский лидер отправит делегацию в Турцию для встречи с российской стороной 15 мая. Напомним, российская делегация прибыла на переговоры в Стамбул.

Владимир Зеленский не примет участие в переговорах с Россией в Стамбуле. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на AFP.

Отмечается, что украинский лидер отправит делегацию в Турцию для встречи с российской стороной 15 мая.

Напомним, российская делегация прибыла на переговоры в Стамбул.