Зеленский не примет участие в переговорах с Россией в Стамбуле
Отмечается, что украинский лидер отправит делегацию в Турцию для встречи с российской стороной 15 мая. Напомним, российская делегация прибыла на переговоры в Стамбул.
Владимир Зеленский не примет участие в переговорах с Россией в Стамбуле. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на AFP.
Отмечается, что украинский лидер отправит делегацию в Турцию для встречи с российской стороной 15 мая.
Напомним, российская делегация прибыла на переговоры в Стамбул.