В рязанском парке запечатлели лося
Животное бегало в Канищеве, в парке Морской Славы. «Гуляя с детьми будьте внимательны, бегают лоси», — предупреждает автор поста. Ранее пара сохатых попала в фотоловушку Окского заповедника.
В Рязанском парке запечатлели лося. Об этом в четверг, 15 мая, сообщает Telegram-канал «Рязань».
Животное бегало в Канищеве, в парке Морской Славы.
«Гуляя с детьми будьте внимательны, бегают лоси», — предупреждает автор поста.
Ранее пара сохатых попала в фотоловушку Окского заповедника.