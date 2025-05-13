Пара лосей попала в фотоловушку в рязанском лесу
По словам старшей научной сотрудницы Надежды Панковой, на снимке — самец и самка. «Самца нетрудно распознать по бугоркам будущих рогов и бороде (ее еще называют „серьга“). Но борода-серьга сама по себе не является надежным признаком, так как бывает и у некоторых самок. А вот рога — прерогатива самцов», — рассказала она.
Пара лосей попала в фотоловушку в рязанском лесу. Об этом сообщила пресс-служба Окского заповедника.
По словам старшей научной сотрудницы Надежды Панковой, на снимке — самец и самка.
«Самца нетрудно распознать по бугоркам будущих рогов и бороде (ее еще называют „серьга“). Но борода-серьга сама по себе не является надежным признаком, так как бывает и у некоторых самок. А вот рога — прерогатива самцов», — рассказала она.