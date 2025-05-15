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В Рязанской области за 610 миллионов построят крытый каток с искусственным льдом
Согласно документам, подрядчик должен построить двухэтажное здание, установить оборудование систем газоснабжения, водоснабжения, холодоснабжения, отопления и вентиляции. Общая площадь катка составит 5652 квадратных метров. В здании обустроят ледовую арену, комнату отдыха с массажным кабинетом, сауну, медпункт, тренажерный и хореографический залы, зрительские трибуны. Посетителям предоставят возможность воспользоваться прокатом и заточкой катков. Арена предназначена для занятий хоккеем, фигурным катанием, шорт-треком и керлингом. Одновременно на трибунах смогут находиться 218 человек, на льду — 31.

Крытый каток с искусственным льдом в селе Вослебово Скопинского района построят за 610 миллионов 546 тысяч 681 рубль. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, подрядчик должен построить двухэтажное здание, установить оборудование систем газоснабжения, водоснабжения, холодоснабжения, отопления и вентиляции.

Общая площадь катка составит 5652 квадратных метров. В здании обустроят ледовую арену, комнату отдыха с массажным кабинетом, сауну, медпункт, тренажерный и хореографический залы, зрительские трибуны.

Посетителям предоставят возможность воспользоваться прокатом и заточкой катков. Арена предназначена для занятий хоккеем, фигурным катанием, шорт-треком и керлингом. Одновременно на трибунах смогут находиться 218 человек, на льду — 31.

Также на территории участка подрядчик выполнит работы по благоустройству. Необходимо обустроить проезды и парковки, тротуары, площадку для сбора ТКО, установить ограждения, высадить многолетние травы.

Заказчиком выступило управление капитального строительства Рязанской области.

Работы начнут выполнять 1 июля 2025 года, закончат — до 9 декабря 2026 года.

Ранее губернатор Павел Малков сообщил о планировании строительства ледовых арен в Касимове и Скопине.