Малков сообщил, что в Касимове и Скопине построят ледовые арены

Он отметил успехи рязанских хоккеистов в этом сезоне, поблагодарил игроков и тренерский состав.

Малков сообщил, что в Касимове и Скопине построят ледовые арены. Об этом губернатор Павел Малков сообщил в ходе прямой линии с жителями Рязанской области, отвечая на вопросы о развитии спортивной инфраструктуры и разных видов спорта.

Павел Малков, комментируя вопрос о строительстве нового ледового дворца спорта в областном центре, сообщил, что в Рязани есть Дворец спорта «Олимпийский» — центральная арена, где выступают профессиональные клубы, также действуют ледовые площадки «Айсберг» и «Десант».

«Есть серьезные планы по развитию ДС „Олимпийского“, там начинается строительство дополнительных раздевалок, подсобных помещений, в планах — еще одна ледовая арена. У нас хоккей действительно популярен, будем и дальше его развивать, в том числе в рамках национального проекта. Напомню, что Рязанская область по количеству игроков Ночной Лиги — уверенный лидер в стране. Все муниципалитеты в этом участвуют. Планируем дальше строить ледовые арены в городах Касимов и Скопин», — сказал Павел Малков.

Он отметил успехи рязанских хоккеистов в этом сезоне, поблагодарил игроков и тренерский состав.

Губернатор также ответил на вопрос жительницы Клепиковского района, которая поинтересовалась планами строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Тума. Малков заявил, что приоритетным направлением остается строительство ФОКов в муниципалитетах, не имеющих таких учреждений. Сейчас прорабатывается возможность строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на территории Сапожковского и Ухоловского районов. Губернатор отметил, что вопрос о строительстве ФОКа в Туме рассматривается на перспективу. Необходима заявка с готовой ПСД от администрации Клепиковского района, пока она не поступала. Он добавил, что в г. Спас-Клепики работает хороший спорткомплекс, подвоз детей из Тумы в это учреждение организован.

В ходе прямой линии также был задан вопрос об улучшении инфраструктуры для занятий гимнастикой.

«Спорт — один из приоритетов. Двигаемся по каждому направлению. Проведена реконструкция легкоатлетического манежа „Юность“. Принято решение о новой площадке для спортивной, художественной гимнастики, решили добавить туда единоборства. Начинаем проектировать этот новый спорткомплекс. Выбрана площадка рядом с Центральным парком культуры и отдыха на Славянском проспекте», — сказал губернатор.

Малков дополнительно сообщил о том, что в целом развитие спортивной инфраструктуры ведется в рамках региональных программ и федерального проекта «Спорт-норма жизни» нацпроекта «Демография». Например, запланировано расширение площадей спортивной школы олимпийского резерва «Комета», где планируются дополнительные пристройки.