В Приморье полицейские избили семейную пару, которая вызвала их на конфликт

В Приморье полицейские избили семейную пару, которая вызвала их на конфликт. Об этом пишут «Плохие новости».

Отмечается, что местный житель поругался с женой и она позвонила правоохранителям.

Пока те ехали — мужчина уснул. Супруга на пороге заявила, что конфликт исчерпан, однако в этот момент супруг проснулся и снова начал ссору.

Тогда силовики якобы избили агрессора. Удары достались и супруге. А позже было возбуждено уголовное дело на мужчину.