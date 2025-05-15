В Приморье полицейские избили семейную пару, которая вызвала их на конфликт
В Приморье полицейские избили семейную пару, которая вызвала их на конфликт. Об этом пишут «Плохие новости».
Отмечается, что местный житель поругался с женой и она позвонила правоохранителям.
Пока те ехали — мужчина уснул. Супруга на пороге заявила, что конфликт исчерпан, однако в этот момент супруг проснулся и снова начал ссору.
Тогда силовики якобы избили агрессора. Удары достались и супруге. А позже было возбуждено уголовное дело на мужчину.
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