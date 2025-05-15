В МЧС сообщили подробности пожара в Канищеве
По данным МЧС, в заброшенном здании на улице Интернациональной загорелся мусор. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. На месте работали две единицы техники, 4 человека личного состава.
В МЧС сообщили подробности пожара в Канищеве. Комментарий предоставила пресс-служба регионального ведомства.
По данным МЧС, в заброшенном здании на улице Интернациональной загорелся мусор. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
На месте работали две единицы техники, 4 человека личного состава.
Фото: Telegram-канал «Топор Рязань»