Рязанцы заметили клубы дыма в районе Канищева
Дым жители города заметили в четверг, 15 мая. По данным Telegram-канала «Рязань. Происшествия», в Канищеве горит заброшенное здание, которое подожгли подростки. Официальная информация уточняется.
Рязанцы заметили клубы дыма в районе Канищева. Кадры в редакцию РЗН. инфо прислали читатели.
Дым жители города заметили в четверг, 15 мая. По данным Telegram-канала «Рязань. Происшествия», в Канищеве горит заброшенное здание, которое подожгли подростки.
Позже в МЧС сообщили подробности пожара.