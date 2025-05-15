Украина раскрыла единственный вопрос, который обсудит с Россией в Стамбуле

Отмечается, что украинская делегация намерена обсуждать с Россией только вопрос о временном прекращении огня. По информации издания, речь идет об объявлении 30-дневного перемирия и дальнейшем контроле над прекращением огня.

Украина раскрыла единственный вопрос, который обсудит с Россией в Стамбуле. Об этом пишет Газета.RU cо ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Отмечается, что украинская делегация намерена обсуждать с Россией только вопрос о временном прекращении огня.

По информации издания, речь идет об объявлении 30-дневного перемирия и дальнейшем контроле над прекращением огня.

Напомним, ранее стало известно, что представители от России прибыли в Турцию.