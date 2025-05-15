Рязанские предприниматели стали финалистами премии «Молодой промышленник года»

Минпромторг России объявил список финалистов IV всероссийской премии «Молодой промышленник года».

В число 200 лучших молодых лидеров промышленности страны вошли сразу четыре руководителя рязанских компаний:

Олег Павлов, директор компании «Лига-Флекс»;

Сергей Ушаков, директор компании «Спектроника»;

Александр Журавлев, директор компании «ЛазерВент»;

Андрей Зазерский, начальник производства компании «Графика».

Все четыре предприятия представляют активную и высокотехнологичную часть региональной экономики, демонстрируют устойчивый рост, инновационный подход и эффективно используют инструменты государственной поддержки.

«Лига-Флекс» — участник нацпроекта «Производительность труда», специализируется на выпуске суперконцентратов, красителей, модифицирующих и меловых добавок, растворителей, а также картонных гильз. Благодаря внедрению новых производственных решений компания уверенно укрепляет позиции на российском рынке химической промышленности.

«Спектроника» является резидентом Аэрокосмической долины, занимается разработкой и производством радиоэлектронной аппаратуры, поставками комплектующих для промышленных предприятий. Системная работа по внедрению бережливых технологий и повышению производственной эффективности осуществляется совместно со специалистами Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса, в рамках нацпроекта «Производительность труда».

«ЛазерВент» активно применяет меры господдержки для расширения производства. Одним из ключевых достижений стало создание собственной линейки насадок для фильтрационных систем, устанавливаемых на импортное промышленное оборудование, что укрепило технологическую независимость предприятия.

«Графика» — первый резидент промышленного парка «Карандаш». Завод в поселке Лесной Шиловского района стал крупнейшим производством бумажно-беловой продукции в регионе: ежемесячно выпускается около 7 млн единиц тетрадей, альбомов, дневников. Открытие предприятия дало региону 158 новых рабочих мест, а его производственные мощности работают в круглосуточном режиме.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова поздравила финалистов и отметила их вклад в развитие промышленности региона на своей странице в соцсети: «Наши молодые предприниматели продемонстрировали лидерские качества, глубокие знания, профессионализм и стремление развивать не только свой бизнес, но и экономику региона и страны. Поздравляю их с отличным результатом и признанием их заслуг, желаю и дальше соответствовать такому высокому статусу».

Напомним, Региональный центр компетенций Агентства развития бизнеса помогает компаниям улучшать бизнес-процессы в рамках федерального проекта «Производительность труда», который входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».