Microsoft начала тестирование нейросетевого аналога Siri

Новая функция для голосового ассистента Copilot Voice в Windows 11 позволяет запускать ИИ фразой «Hey, Copilot» («Привет, Copilot»). Нововведение требует ручного включения функции и предназначено для пользователей с установленным английским языком интерфейса. При произнесении пусковой фразы в нижней части экрана компьютера появится визуальный индикатор готовности Copilot к восприятию голосовых команд. Пока что функция доступна в Copilot версии 1.25051.10.0 и выше исключительно в рамках тестовой версии Windows 11.

Microsoft начала тестирование нейросетевого аналога Siri. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на блог компании.

Новая функция для голосового ассистента Copilot Voice в Windows 11 позволяет запускать ИИ фразой «Hey, Copilot» («Привет, Copilot»).

Нововведение требует ручного включения функции и предназначено для пользователей с установленным английским языком интерфейса. При произнесении пусковой фразы в нижней части экрана компьютера появится визуальный индикатор готовности Copilot к восприятию голосовых команд.

Пока что функция доступна в Copilot версии 1.25051.10.0 и выше исключительно в рамках тестовой версии Windows 11.

Фото: Microsoft.