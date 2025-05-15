Для Рязани закупят 20 новых автобусов «ПАЗ»

Согласно документам, автобусы среднего класса «ПАЗ» должны быть новыми (год выпуска товара — не ранее 2025), белого цвета и вмещать не менее 52 пассажиров. Также в салоне необходимо наличие информационного светодиодного табло с указанием маршрута. Автобусы будут иметь одинаковое внешнее оформление по программе брендирования города. Нижние части правого и левого бортов кузова обклеят серой полосой, ширина которой составит 42 сантиметра. Отмечается, что пробег транспортного средства должен составлять не более 500 км при передаче УРТ. Заказчиком выступило МУП «Управление Рязанского троллейбуса». Поставку товара необходимо осуществить до 30 июня 2025 года.

Для Рязани закупят 20 новых автобусов. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, автобусы среднего класса «ПАЗ» должны быть новыми (год выпуска товара — не ранее 2025), белого цвета и вмещать не менее 52 пассажиров. Также в салоне необходимо наличие информационного светодиодного табло с указанием маршрута.

Автобусы будут иметь одинаковое внешнее оформление по программе брендирования города. Нижние части правого и левого бортов кузова обклеят серой полосой, ширина которой составит 42 сантиметра.

Отмечается, что пробег транспортного средства должен составлять не более 500 км при передаче УРТ.

Заказчиком выступило МУП «Управление Рязанского троллейбуса».

Поставку товара необходимо осуществить до 30 июня 2025 года.

Ранее губернатор Павел Малков назвал тему обновления транспорта в регионе одной из приоритетных.