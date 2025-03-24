Депутаты Рязоблдумы заслушали отчет Павла Малкова

Депутаты задали главе региона интересующие их вопросы. Они отметили, что Рязанская область активно участвует в национальном проекте «Беспилотные авиационные системы» и попросили губернатора подробно рассказать о созданном в регионе научно-технологическим центре «Аэрокосмическая инновационная долина».Парламентарии также подняли тему обновления муниципального транспорта и автопарка социальных учреждений. Глава региона заверил присутствующих, что этот вопрос — один из приоритетных. За три года приобретено 92 больших автобуса и 30 троллейбусов. Еще 33 единицы транспорта с пробегом Рязанская область получила из Санкт-Петербурга. Павел Малков отметил, что в настоящее время муниципальный парк автобусов обновлен на 100%, для закрытия потребности в троллейбусах необходимо закупить еще 50 единиц. Отдельное внимание уделили вопросам развития туризма. Депутаты собрания отметили, что в прошлом году в регионе значительно вырос турпоток и поинтересовались, привело ли это к увеличению доходов областного бюджета. Глава региона подтвердил, что в 2024 году Рязанский край посетили 1,6 млн человек. Это в два раза больше, чем годом ранее. В результате доходы консолидированного бюджета только от предприятий гостиничного типа выросли на 200 млн рублей. Кроме того, с 2025 года в регионе введен туристический налог.

Депутаты Рязоблдумы заслушали отчет Павла Малкова. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Депутаты задали главе региона интересующие их вопросы. Они отметили, что Рязанская область активно участвует в национальном проекте «Беспилотные авиационные системы» и попросили губернатора подробно рассказать о созданном в регионе научно-технологическим центре «Аэрокосмическая инновационная долина».

«Проект запущен по поручению президента. Сейчас наша долина — первая в стране по привлечению резидентов. За два года вовлечена 91 компания. По общему количеству резидентов мы сейчас уступаем только „Сириусу“ и „Воробьевым горам“. Резиденты долины работают по очень важным направлениям: аэрокосмические технологии, биомедицинские технологии, электроника, радиотехника. В том числе разрабатываются дроны для сельского хозяйства, ведется работа над серийным производством беспилотного самолета вертикального взлета и посадки, разрабатываются системы противодействия БПЛА. Все это очень важно в современных условиях», — рассказал Павел Малков.

Парламентарии также подняли тему обновления муниципального транспорта и автопарка социальных учреждений. Глава региона заверил присутствующих, что этот вопрос — один из приоритетных. За три года приобретено 92 больших автобуса и 30 троллейбусов. Еще 33 единицы транспорта с пробегом Рязанская область получила из Санкт-Петербурга. Павел Малков отметил, что в настоящее время муниципальный парк автобусов обновлен на 100%, для закрытия потребности в троллейбусах необходимо закупить еще 50 единиц.

«В этом году планируем купить 14 новых троллейбусов. Надеемся на помощь Санкт-Петербурга. Предварительно договорились о передаче около 20 машин. Что касается транспорта в социальной сфере, в декабре мы передали 23 автомобиля в районы для поликлиник и ФАПов. Сейчас в районах острой необходимости нет. Практически весь медицинский транспорт там в хорошем состоянии. Теперь нам нужно сделать акцент на обновление медицинского автопарка в Рязани. Продолжаем закупку школьных автобусов. Только в прошлом году заменили 55 штук, а в целом за три года обновили 60% школьного автопарка», — сообщил губернатор.

Отдельное внимание уделили вопросам развития туризма. Депутаты собрания отметили, что в прошлом году в регионе значительно вырос турпоток и поинтересовались, привело ли это к увеличению доходов областного бюджета. Глава региона подтвердил, что в 2024 году Рязанский край посетили 1,6 млн человек. Это в два раза больше, чем годом ранее. В результате доходы консолидированного бюджета только от предприятий гостиничного типа выросли на 200 млн рублей. Кроме того, с 2025 года в регионе введен туристический налог.

«Любой туризм — это стимул для развития экономики региона. Растет количество предприятий в этой сфере, появляются новые рабочие места, новые возможности для малого бизнеса. У нас есть главный принцип развития туризма: мы делаем все для развития города и региона, в первую очередь, для самих жителей. Если жителям хорошо, то туристы тоже приедут», — подчеркнул Павел Малков.

В рамках ежегодного доклада губернатора представители законодательного собрания региона затронули темы, связанные с поддержкой участников специальной военной операции и их близких, обратили внимание на необходимость укрепления материально-технической базы лесничеств и специализированных лесопожарных организаций, поинтересовались перспективами развития пешеходного маршрута в Рязани. Обсудили также подготовку региона к весенне-полевым работам, вопросы развития судоходства по реке Ока и другие актуальные для региона темы.