Володин: всего 27 детей мигрантов из 1762 попали в школы по новым правилам

По его словам, только 27 детей сдали экзамен по русскому языку. Отмечается, что с апреля на тестирование для поступления в школы явились 1762 человека, из которых допустили к экзамену лишь 335. «81% отказано в принятии документов, в том числе из-за недостоверных сведений в них. Промежуточные итоги реализации принятого закона показывают, что депутаты поступили правильно, разработав и поддержав его», — отметил председатель Госдумы. Напомним, с апреля в России ввели закон о новых правилах для поступления детей мигрантов в школы. Для поступления в школу дети должны сдать экзамен по знанию русского языка.

Всего 27 детей мигрантов из 1762 попали в школы по новым правилам. Об этом сообщает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, только 27 детей сдали экзамен по русскому языку. Отмечается, что с апреля на тестирование для поступления в школы явились 1762 человека, из которых допустили к экзамену лишь 335.

«81% отказано в принятии документов, в том числе из-за недостоверных сведений в них. Промежуточные итоги реализации принятого закона показывают, что депутаты поступили правильно, разработав и поддержав его», — отметил председатель Госдумы.

Напомним, с апреля в России ввели закон о новых правилах для поступления детей мигрантов в школы. Для поступления в школу дети должны сдать экзамен по знанию русского языка.