Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу с апреля

Отмечается, что теперь запрещается детям мигрантов поступать в школу без знания русского языка. Для них вводится обязательная проверка законности нахождения на территории нашей страны, а также уровня владения русским языком. Это важно как для самого ребенка, его социальной адаптации и успешного освоения школьной программы, так и для одноклассников и учителей. Кроме того, начнет действовать новый закон против телефонных мошенников. Теперь на гражданина России нельзя зарегистрировать больше 20 сим-карт, а их количество можно будет проверить на портале госуслуг. Также на 14,75% проиндексируют социальные пенсии. Володин напомнил, что соцпенсии получают граждане с инвалидностью, те, кто потерял кормильца, а также россияне, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии. С апреля заработает единая программа воспитательной работы в детских лагерях. Сотрудники учреждений смогут использовать ее при составлении планов. Детям будут прививать традиционные духовно-нравственные ценности, а особое внимание планируется уделить формированию уважения к памяти защитников отечества и трудолюбия. Появятся нововведения и в финансовой сфере. Теперь Центробанк сможет устанавливать для кредитных и микрофинансовых организаций макропруденциальные лимиты в ипотеке и автокредитовании. Володин уточнил, что такие лимиты позволяют сдерживать рост закредитованности населения.

Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу с апреля. Соответствующий пост появился в Telegram-канале председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Отмечается, что теперь запрещается детям мигрантов поступать в школу без знания русского языка. Для них вводится обязательная проверка законности нахождения на территории нашей страны, а также уровня владения русским языком. Это важно как для самого ребенка, его социальной адаптации и успешного освоения школьной программы, так и для одноклассников и учителей.

Кроме того, начнет действовать новый закон против телефонных мошенников. Теперь на гражданина России нельзя зарегистрировать больше 20 сим-карт, а их количество можно будет проверить на портале госуслуг.

Также на 14,75% проиндексируют социальные пенсии. Володин напомнил, что соцпенсии получают граждане с инвалидностью, те, кто потерял кормильца, а также россияне, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии.

С апреля заработает единая программа воспитательной работы в детских лагерях. Сотрудники учреждений смогут использовать ее при составлении планов. Детям будут прививать традиционные духовно-нравственные ценности, а особое внимание планируется уделить формированию уважения к памяти защитников отечества и трудолюбия.

Появятся нововведения и в финансовой сфере. Теперь Центробанк сможет устанавливать для кредитных и микрофинансовых организаций макропруденциальные лимиты в ипотеке и автокредитовании. Володин уточнил, что такие лимиты позволяют сдерживать рост закредитованности населения.