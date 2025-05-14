В рязанской поликлинике снова выстроилась очередь за льготными лекарствами

По словам рязанцев, такая ситуация повторяется каждый день. Перед последним участником в очереди около 30 человек. В аптечном пункте работает один фармацевт, хотя обычно их двое. «Очередь совсем не двигается. А по телевизору всегда показывают, что очередей нет, хотя я каждый месяц тут стою», — отмечали пенсионеры в очереди. Отметим, отпуск медикаментов по льготным рецептам работает с 9 утра до 16:30. Часть очереди пришла за лекарствами после того, как не получила их накануне. На очередь за льготными лекарствами рязанцы уже жаловались несколько раз.

В Рязани в поликлинике 11 за льготным лекарствами снова выстроилась огромная очередь. В этом убедилась корреспондент РЗН. Инфо в среду, 14 мая.

По словам рязанцев, такая ситуация повторяется каждый день. Перед последним участником в очереди около 30 человек. В аптечном пункте работает один фармацевт, хотя обычно их двое.

«Очередь совсем не двигается. А по телевизору всегда показывают, что очередей нет, хотя я каждый месяц тут стою», — отмечали пенсионеры в очереди.

Отметим, отпуск медикаментов по льготным рецептам работает с 9 утра до 16:30. Часть очереди пришла за лекарствами после того, как не получила их накануне.

На очередь за льготными лекарствами рязанцы уже жаловались несколько раз.