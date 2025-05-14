В Рязанской области снова зафиксировали ночные заморозки
По данным синоптика, прошедшей ночью температура на территории Рязанской области опустилась до -1,6 градуса. Также заморозки наблюдались на территории Смоленской, Тверской, Брянской, Калужской, Московской, Орловской, Тульской и Белгородской областей. Леус отметил, что ближайшей ночью вероятность небольших и локальных заморозков на территории ЦФО сохраняется.
В Рязанской области снова зафиксировали ночные заморозки. Об этом сообщает синоптик Михаил Леус.
По его данным, прошедшей ночью температура на территории Рязанской области опустилась до -1,6 градуса.
Также заморозки наблюдались на территории Смоленской, Тверской, Брянской, Калужской, Московской, Орловской, Тульской и Белгородской областей.
Леус отметил, что ближайшей ночью вероятность небольших и локальных заморозков на территории ЦФО сохраняется.