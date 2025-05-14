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В Рязанской области построят физкультурно-оздоровительный комплекс за 411 млн
Согласно документам, подрядчик должен выполнить работы по строительству объекта, установить оборудование для систем водоснабжения, электроснабжения, газопровода, канализации, отопления, вентиляции и сигнализации. Площадь застройки составит 2189 квадратных метров. Около ФОКа подрядчик выполнит работы по благоустройству и озеленению. На территории уложат покрытие дорожных проездов, тротуаров, установят дорожные знаки и малые архитектурные формы. Работы начнут выполнять 1 июля 2025 года, закончат — до 1 сентября 2026 года.

Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Сапожковском районе за 411 миллионов 545 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, подрядчик должен выполнить работы по строительству объекта, установить оборудование для систем водоснабжения, электроснабжения, газопровода, канализации, отопления, вентиляции и сигнализации. Площадь застройки составит 2189 квадратных метров.

Около ФОКа подрядчик выполнит работы по благоустройству и озеленению. На территории уложат покрытие дорожных проездов, тротуаров, установят дорожные знаки и малые архитектурные формы.

В комплексе будет работать спортивный зал для учебно-тренировочных занятий по баскетболу, волейболу, бадминтону, мини-футболу, теннису и тренажерный зал для общефизической подготовки. Также в ФОКе подрядчик обустроит бассейн и балкон для зрителей. Одновременно в комплексе смогут заниматься 160 человек.

Отмечается, что ФОК будет разрабатывать тренировочные программы, готовить местные команд к соревнованиям и составлять планы реабилитации спортсменов. Общее количество сотрудников комплекса — 32 человека.

Заказчиком выступило управление капитального строительства Рязанской области.

Работы начнут выполнять 1 июля 2025 года, закончат — до 1 сентября 2026 года.

Напомним, ранее губернатор Павел Малков сообщил, что строительство ФОКов в муниципалитетах остается приоритетным направлением для Рязанской области.