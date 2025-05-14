Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 15 мая

С 13:00 до 15:00 холодной воды не будет по адресам: улица Карла Маркса, дома №№ 1/6, 2/7, 3, 3 (ГБУ РО ГКБ № 5), 3 корпус 3 (МБДОУ Детский сад № 104), 3 корпус 1, 4, 4 корпус 1 (МБОУ Школа № 46), 5 (баня), 6, 6 корпус 1 (Рязанская городская детская общественная организация детей и подростков-инвалидов «Росток»); улица Магистральная, дома №№ 2, 2 корпус 1, 3, 4, 4 корпус 1, 5, 8, 8 корпус 1; улица Медицинская 5, 5 корпус 1; улица Станкозаводская, дома №№ 1/1, 2, 2 корпус 2 (МБДОУ Детский сад № 104), 2 корпус 1, 3; улица Энгельса, дома №№ 2/4, 4, 4а (МБДОУ Детский сад/ясли), 6, 8, 10/7, 12/8, 14, 16, 18, 20.