Рязанца обязали выплатить кредит, оформленный мошенниками дистанционно

Отмечается, что в 2021 году на имя Сергея Маноха оформили займ, но уведомления об оформлении кредита, информацию о просроченных платежах и судебном решении о взыскании долга он не получал. Тогда рязанец обратился в компанию, которая оформила кредит, и спросил, как займ выдали без него. «Она говорит, что ваше присутствие не обязательно, кредиты выдаем при онлайн-обращении. Для этого достаточно номера паспорта, фото и электронной подписи», — сообщил Сергей Миноха. Рязанцу для оспаривания долга необходимо запросить у микрофинансовой организации договор на оформление кредита, подать заявление в полицию и обратиться в суд.

Рязанца Сергея Маноха обязали выплатить кредит в 40 тысяч, оформленный мошенниками дистанционно. Об этом сообщили в эфире ГТРК «Ока».

Отмечается, что в 2021 году на имя Сергея Маноха оформили займ, но уведомления об оформлении кредита, информацию о просроченных платежах и судебном решении о взыскании долга он не получал.

Тогда рязанец обратился в компанию, которая оформила кредит, и спросил, как займ выдали без него.

«Она говорит, что ваше присутствие не обязательно, кредиты выдаем при онлайн-обращении. Для этого достаточно номера паспорта, фото и электронной подписи», — сообщил Сергей Миноха.

Рязанцу для оспаривания долга необходимо запросить у микрофинансовой организации договор на оформление кредита, подать заявление в полицию и обратиться в суд.

Напомним, ранее россиян предупредили о мошенниках, которые оформляют фейковую доставку товаров.