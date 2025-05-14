Россиян предупредили о мошенниках, которые оформляют фейковую доставку товаров

Аферисты просят данные СНИЛСа, ИНН, а иногда даже назвать код из СМС. После этого наступает следующая фаза. После этого жертве звонит человек, притворяющийся полицейским. Он убеждает человека, что личный кабинет от его «Госуслуг» взломан, а поэтому денежные средства пользователя находятся в опасности.

Россиян предупредили о мошенниках, которые оформляют фейковую доставку товаров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта по кибербезопасности Дарью Верестникову.

Аферисты просят данные СНИЛСа, ИНН, а иногда даже назвать код из СМС. После этого наступает следующая фаза.

После этого жертве звонит человек, притворяющийся полицейским. Он убеждает человека, что личный кабинет от его «Госуслуг» взломан, а поэтому денежные средства пользователя находятся в опасности.