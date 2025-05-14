Россиянам рассказали о выплате для дефицитных профессий

Деньги будут начислять ежегодно в случае одобрения инициативы о налоговом вычете для представителей дефицитных профессий, сумма составит чуть больше половины нынешнего НДФЛ. Согласно данному проекту, регионы на свое усмотрение смогут менять список профессий, представителям которых будет положена льгота, что даст возможность привлекать такой выплатой именно тех специалистов, которых не хватает на конкретной территории.

Россиянам рассказали о выплате для дефицитных профессий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Александра Аксененко.

Деньги будут начислять ежегодно в случае одобрения инициативы о налоговом вычете для представителей дефицитных профессий, сумма составит чуть больше половины нынешнего НДФЛ.

«Единовременная выплата в случае одобрения инициативы будет ежегодно выплачиваться в размере разницы между реально уплаченным налогом на доходы физлиц за прошедший год и суммой налога, рассчитанной по ставке 6% от тех же доходов… По сути, „скидка“ составит чуть больше половины нынешнего НДФЛ, которую в конце отчетного года одной суммой смогут получать указанные специалисты», — сказал парламентарий.

Он добавил, что, согласно данному проекту, регионы на свое усмотрение смогут менять список профессий, представителям которых будет положена льгота, что даст возможность привлекать такой выплатой именно тех специалистов, которых не хватает на конкретной территории.