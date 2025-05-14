МЧС сообщило подробности пожара на рязанской ферме
Сообщение о возгорании складского помещения в селе Погореловка поступило 14 мая в 13:51. Спустя 20 минут очаг локализовали. На месте работает 11 человек и 6 единиц спецтехники, в том числе инженерная. О пострадавших не сообщается. Ранее местные жители прислали видео с места происшествия.
МЧС сообщило подробности пожара на рязанской ферме. Информацию редакции РЗН. Инфо предоставила пресс-служба ведомства.
Сообщение о возгорании складского помещения в селе Погореловка поступило 14 мая в 13:51. Спустя 20 минут очаг локализовали.
На месте работает 11 человек и 6 единиц спецтехники, в том числе инженерная. О пострадавших не сообщается.
Ранее местные жители прислали видео с места происшествия.