На ферме в Рязанской области произошел пожар

Возгорание случилось в среду, 14 мая, на ферме в селе Погореловка в Ухоловском районе. По словам очевидцев, горел ангар, в котором жили овцы. На месте работают экстренные службы. Официальная информация уточняется.