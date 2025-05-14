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Крупнейший производитель муки в Рязанской области находится на грани банкротства
О том, что компания «Рязаньзернопродукт» находится на грани банкротства, стало известно во время отчета бизнес-омбудсмена Михаила Пронина на заседании облдумы 14 мая. «Осталось муки на неделю, после этого продукция не будет поступать на региональный рынок. В уборочную кампанию 250 тыс. т зерна завезти туда уже будет невозможно, оно останется под открытым небом», — заявил депутат облдумы Николай Митрохин.

Крупнейший производитель муки в Рязанской области находится на грани банкротства. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязинформбюро».

По данным канала, о том, что компания «Рязаньзернопродукт» находится на грани банкротства, стало известно во время отчета бизнес-омбудсмена Михаила Пронина на заседании облдумы 14 мая.

«Осталось муки на неделю, после этого продукция не будет поступать на региональный рынок. В уборочную кампанию 250 тыс. т зерна завезти туда уже будет невозможно, оно останется под открытым небом», — заявил депутат облдумы Николай Митрохин.

Депутат поинтересовался у бизнес-омбудсмена, в курсе ли он, что банкротство грозит предприятию, которое производит социальный продукт. Пронин отметил, что пока наблюдает за ситуацией, обращений к нему не поступало. Спикер регпарламента Аркадий Фомин предложил ему занять более активную позицию.

«Может, вам на опережение работать, в том числе поставить вопрос на федеральном уровне, перед федеральным уполномоченным, потому что будут затронуты права многих рязанских предпринимателей. Я не уверен, что мы здесь разрулим сами. Банки показывают пальцем вверх. Давайте, чтобы нас вокруг этого пальца здесь не водили, имейте наступательную позицию, вырабатывайте вместе с правительством решения, обращайтесь по своей линии на федеральный уровень, вас за это никто не накажет», — посоветовал Фомин.

Фото с сайта Роскачества