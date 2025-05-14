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Дом в Октябрьском городке начали капитально ремонтировать после пожара
На текущий момент ведутся работы по отоплению. Для установления причин и обстоятельств произошедшего проводят экспертиза. Отмечается, что Фонд капитального ремонта Рязанской области принял решение обеспечить защиту пострадавшего от пожара дома по улице Октябрьский городок, а также организовал помощь жителям в устранении последствий протечек и перевозке вещей.

Дом в Октябрьском городке начали капитально ремонтировать после пожара. Об этом сообщает Telegram-канал «ЖКХ Инфо».

Отмечается, что Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области принял решение обеспечить защиту пострадавшего от пожара дома по улице Октябрьский городок, а также организовал помощь жителям в устранении последствий протечек и перевозке вещей.

В доме начали выполнять капремонт. На текущий момент ведутся работы по отоплению.

Для установления причин и обстоятельств произошедшего проводят экспертиза.

Напомним, жителей из-за пожара эвакуировали и разместили в ПВР. Площадь, пройденная огнем, по предварительным данным, составила 600 квадратных метров. В тушении задействовали 38 человек и 12 единиц техники. Среди людей пострадавших нет.