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Жильцов горевшего дома в Октябрьском городке разместят в ПВР
Пожар на улице Октябрьский городок произошел ночью 11 мая. Горела крыша трехэтажного дома № 38. По поручению прокурора области Дмитрия Коданева организована проверка случившегося. На место происшествия выезжали зампрокурора Екатерина Банникова, прокурор Железнодорожного района Рязани Илья Хилов. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства по обслуживанию жилищного фонда со стороны управляющей компании, а также требований правил пожарной безопасности», — говорится в сообщении.

Жильцов горевшего дома в Октябрьском городке разместят в ПВР. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в соцсетях.

Пожар на улице Октябрьский городок произошел ночью 11 мая. Горела крыша трехэтажного дома № 38.

По поручению прокурора области Дмитрия Коданева организована проверка случившегося. На место происшествия выезжали зампрокурора Екатерина Банникова, прокурор Железнодорожного района Рязани Илья Хилов.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства по обслуживанию жилищного фонда со стороны управляющей компании, а также требований правил пожарной безопасности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на контроле прокуратуры находятся вопросы размещения жильцов дома в пунктах временного размещения, оказание им необходимой помощи.

Напомним, жителей из-за пожара эвакуировали. Площадь, пройденная огнем, по предварительным данным, составила 600 квадратных метров. В тушении задействовали 38 человек и 12 единиц техники. По информации ведомства, в 1:45 возгорание локализовали, в 3:00 горение ликвидировали. Среди людей пострадавших нет.

Фото: Telegram-канал прокуратуры Рязанской области