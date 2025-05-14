Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение
По данным синоптиков, утром 14 мая местами на территории Рязанской области ожидается туман с видимостью 200-800 метров. Ранее был опубликован прогноз погоды на 14 мая.
Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Оно опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, утром 14 мая местами на территории Рязанской области ожидается туман с видимостью 200-800 метров.
Ранее был опубликован прогноз погоды на 14 мая.