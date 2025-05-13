В среду в Рязанской области сохранится дождливая погода
14 мая в регионе ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2, +7 градусов, днем +10, +15 градусов.
В среду в Рязанской области сохранится дождливая погода. Прогноз погоды на 14 мая опубликован на сайте регионального ЦГМС.
14 мая в регионе ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдет небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью +2, +7 градусов, днем +10, +15 градусов.