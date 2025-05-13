В Рязани простились с погибшим на СВО местным жителем
Отмечается, что похороны прошли во вторник, 13 мая. Джони Михай погиб в зоне специальной военной операции при выполнении боевой задачи. «Наш герой всегда будет с нами в наших сердцах», — написал автор.
В Рязани простились с погибшим на СВО местным жителем. Об этом сообщили в соцсетях.
Отмечается, что похороны прошли во вторник, 13 мая.
Джони Михай погиб в зоне специальной военной операции при выполнении боевой задачи.
«Наш герой всегда будет с нами в наших сердцах», — написал автор.