В зоне СВО погиб житель Дягилева Джони Михай
О смерти мужчины стало известно 29 апреля. Погибшему был 51 год. «Весь цыганский народ поселка Дягилево скорбит. Исполнив свой гражданский долг перед страной, Михай Джони отдал свою жизнь», — говорится в посте.
В зоне СВО погиб житель Дягилева Джони Михай. Об этом сообщает паблик «Дягилево Вконтакте».
О смерти мужчины стало известно 29 апреля. Погибшему был 51 год.
«Весь цыганский народ поселка Дягилево скорбит. Исполнив свой гражданский долг перед страной, Михай Джони отдал свою жизнь», — говорится в посте.