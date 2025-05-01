Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 01
14°
Птн, 02
Сбт, 03
14°
ЦБ USD 81.49 -0.07 01/05
ЦБ EUR 92.84 -0.33 01/05
Нал. USD 83.10 / 83.00 01/05 08:00
Нал. EUR 95.06 / 95.00 01/05 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
9 334
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
26 460
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
14 283
В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
20 598
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В зоне СВО погиб житель Дягилева Джони Михай
О смерти мужчины стало известно 29 апреля. Погибшему был 51 год. «Весь цыганский народ поселка Дягилево скорбит. Исполнив свой гражданский долг перед страной, Михай Джони отдал свою жизнь», — говорится в посте.

В зоне СВО погиб житель Дягилева Джони Михай. Об этом сообщает паблик «Дягилево Вконтакте».

О смерти мужчины стало известно 29 апреля. Погибшему был 51 год.

«Весь цыганский народ поселка Дягилево скорбит. Исполнив свой гражданский долг перед страной, Михай Джони отдал свою жизнь», — говорится в посте.