В России резко вырос спрос на услуги настройщиков ChatGPT

Потребность в таких специалистах в апреле увеличилась в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, был зафиксирован спрос на разработку других видов чат-ботов — на 18%. Активно набирает популярность и разработка на языке Python, спрос на услуги по которой увеличился на 27%.

В России резко вырос спрос на услуги настройщиков ChatGPT. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на «Авито Услуги».

Потребность в таких специалистах в апреле увеличилась в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, был зафиксирован спрос на разработку других видов чат-ботов — на 18%. Активно набирает популярность и разработка на языке Python, спрос на услуги по которой увеличился на 27%.

Значительный рост показали и более традиционные направления программирования. Спрос на разработку с использованием языка C++ подскочил в 4,4 раза за год, что указывает на высокую потребность в высокопроизводительных решениях для сложных задач, особенно в инженерии и финансовом секторе. Разработка на Java также демонстрирует уверенный рост, став популярнее в 3,4 раза. Этот язык по-прежнему широко применяется в корпоративных системах, банковском ПО, веб-сервисах и мобильной разработке для Android-приложений.