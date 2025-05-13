У причала в рязанском Лесопарке пришвартовался дебаркадер
Отмечается, что зимой дебаркадер ремонтировали на Трубеже, его подготовили к периоду навигации. «В минувшем году за сезон порядка 10 тысяч туристов посетили Рязань по воде. Этим летом гостей ожидается больше», — подчеркнули в сообщении.
У причала в рязанском Лесопарке пришвартовался дебаркадер. Об этом сообщает ГТРК «Ока».
Отмечается, что зимой дебаркадер ремонтировали на Трубеже, его подготовили к периоду навигации.
«В минувшем году за сезон порядка 10 тысяч туристов посетили Рязань по воде. Этим летом гостей ожидается больше», — подчеркнули в сообщении.