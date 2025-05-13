Рязанцев призвали меньше кормить голубей, чтобы избежать заражения инфекцией

После кормления птиц человек может заболеть орнитозом, который опасен для астматиков. «Это заболевание проявляется как обычное респираторное с поражением дыхательной системы. Например, в виде пневмонии. Около 80 процентов голубей, которые живут у нас в городе, могут быть источником инфекции», — сообщила Агеева. Руководитель научно-исследовательской лаборатории эволюционной экологии РГУ имени Есенина Иван Зацаринный уточнил, что обществу станет лучше, если люди перестанут подкармливать голубей.

Рязанцы, которые кормят голубей с рук, могут заразиться инфекцией. Об этом в эфире ГТРК «Ока» сообщила врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и физиатрии РГМУ имени Павлова Кира Агеева.

Отмечается, что после кормления птиц человек может заболеть орнитозом, который особенно опасен для астматиков.

«Это заболевание проявляется как обычное респираторное с поражением дыхательной системы. Например, в виде пневмонии. Около 80 процентов голубей, которые живут у нас в городе, могут быть источником инфекции», — сообщила Агеева.

Руководитель научно-исследовательской лаборатории эволюционной экологии РГУ имени Есенина Иван Зацаринный уточнил, что обществу станет лучше, если люди перестанут подкармливать голубей.

Напомним, с 2021 года в Рязанском кремле запрещено кормить птиц, нарушителей штрафуют на три тысячи рублей.