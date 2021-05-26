За кормление птиц в Рязанском кремле обещают штрафовать на 3000 рублей

На территории Рязанского кремля развешаны объявления, запрещающие кормить голубей. Горожанам, решившим разделить с пернатыми горбушку хлеба или пакетик гречки, угрожают штрафами в 3000 рублей.

На торговых точках в Соборном парке перед Рязанским кремлем и в самом кремле развешаны объявления, запрещающие кормить голубей. Горожанам, решившим разделить с пернатыми горбушку хлеба или пакетик гречки, угрожают штрафами в 3000 рублей.

«Больше всего загрязняют памятники архитектуры стаи птиц. Они взлетают высоко, и чистить потом за ними крыши с куполами и стенами старинных построек очень сложно, — комментируют работницы кремлевского Христорождественского собора. — Если кормить птиц где-нибудь подальше, то они будут летать туда, а не в кремль, и тогда чистка не потребуется».