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За кормление птиц в Рязанском кремле обещают штрафовать на 3000 рублей
На территории Рязанского кремля развешаны объявления, запрещающие кормить голубей. Горожанам, решившим разделить с пернатыми горбушку хлеба или пакетик гречки, угрожают штрафами в 3000 рублей.

На торговых точках в Соборном парке перед Рязанским кремлем и в самом кремле развешаны объявления, запрещающие кормить голубей. Горожанам, решившим разделить с пернатыми горбушку хлеба или пакетик гречки, угрожают штрафами в 3000 рублей.

«Больше всего загрязняют памятники архитектуры стаи птиц. Они взлетают высоко, и чистить потом за ними крыши с куполами и стенами старинных построек очень сложно, — комментируют работницы кремлевского Христорождественского собора. — Если кормить птиц где-нибудь подальше, то они будут летать туда, а не в кремль, и тогда чистка не потребуется».

Однако оштрафовать человека, крошащего хлеб на мостовую или газон, по статье 6.3 КоАП РФ, от 500 до 5000 рублей, можно только если этот запрет городская дума внесет в правила благоустройства. Без этого птицелюб виновен лишь в выбросе мусора в неположенном месте — по статье 8.2 КоАП РФ за это положен штраф от одной до двух тысяч рублей.