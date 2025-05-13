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Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
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В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
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Рязанцев предупредили об изменении в расписании пригородных электропоездов
Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях, изменится с 14 мая. Это связано с работами по модернизации инфраструктуры: обновление пути на перегоне Рыбное — Дягилево и станции Рыбное пройдет 16-18, 23-25 и 30-31 мая; ремонт железнодорожного полотна назначен на 15-16 и 19-20 мая на участке Ушинский — Шилово; 20 мая на станции Шилово заменят стрелочный перевод.

Рязанцев предупредили об изменении в расписании пригородных электропоездов. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях, изменится с 14 мая. Это связано с работами по модернизации инфраструктуры:

  • обновление пути на перегоне Рыбное — Дягилево и станции Рыбное пройдет 16-18, 23-25 и 30-31 мая;
  • ремонт железнодорожного полотна назначен на 15-16 и 19-20 мая на участке Ушинский — Шилово;
  • 20 мая на станции Шилово заменят стрелочный перевод.