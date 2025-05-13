Рязанцев предупредили об изменении в расписании пригородных электропоездов
Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях, изменится с 14 мая. Это связано с работами по модернизации инфраструктуры: обновление пути на перегоне Рыбное — Дягилево и станции Рыбное пройдет 16-18, 23-25 и 30-31 мая; ремонт железнодорожного полотна назначен на 15-16 и 19-20 мая на участке Ушинский — Шилово; 20 мая на станции Шилово заменят стрелочный перевод.
Рязанцев предупредили об изменении в расписании пригородных электропоездов. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.
Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях, изменится с 14 мая. Это связано с работами по модернизации инфраструктуры:
- обновление пути на перегоне Рыбное — Дягилево и станции Рыбное пройдет 16-18, 23-25 и 30-31 мая;
- ремонт железнодорожного полотна назначен на 15-16 и 19-20 мая на участке Ушинский — Шилово;
- 20 мая на станции Шилово заменят стрелочный перевод.