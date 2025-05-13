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Рязанцам рассказали, в каких профессиях выросли зарплаты
По данным аналитиков, средняя предлагаемая зарплата в Рязанской области находится на уровне 61 тысячи рублей. Больше всего выросли зарплаты в регионе по сравнению с прошлым годом у топ-менеджеров (+28,7 тысяч), до 113 тысяч рублей. До 53,7 тысяч рублей (+12,6 тысяч) увеличился доход в вакансиях для специалистов сферы безопасности. Кроме того, на 11,6 тысяч рублей вырос потенциальный доход в производственном секторе (до 78,3 тысяч рублей).

Рязанцам рассказали, в каких профессиях выросли зарплаты. Об этом 13 мая сообщает hh.ru.

По данным аналитиков, средняя предлагаемая зарплата в Рязанской области находится на уровне 61 тысячи рублей.

Больше всего выросли зарплаты в регионе по сравнению с прошлым годом у топ-менеджеров (+28,7 тысяч), до 113 тысяч рублей. До 53,7 тысяч рублей (+12,6 тысяч) увеличился доход в вакансиях для специалистов сферы безопасности.

Кроме того, на 11,6 тысяч рублей вырос потенциальный доход в производственном секторе (до 78,3 тысяч рублей).

При этом, по данным аналитиков, заметнее всего доход снизился у обслуживающего персонала (-8,8 тысяч) до 55,9 тысяч рублей, а также в сфере транспорта и логистики (-3,9 тысяч) до 80,6 тысяч рублей.