Мост через Пру в Рязанской области, на котором застрял грузовик, восстановили
Восстановление завершили 10 мая. По словам Ефанова, в 2025 году на замену изношенных конструктивных элементов моста выделили 1,5 миллиона рублей. Также планируется решить вопрос с владельцами автомобиля, который повредил мост, в досудебном порядке — он будет оказывать помощь в ремонте сооружения. Напомним, инцидент произошел 3 мая на Дунинском мосту около села Стружаны Клепиковского района.
Мост через Пру у деревни Дунино в Клепиковском районе, поврежденный 3 мая, восстановили спустя неделю. Об этом на заседании регионального правительства во вторник, 13 мая, сообщил глава районной администрации Денис Ефанов.
Восстановление завершили 10 мая. По словам Ефанова, в 2025 году на замену изношенных конструктивных элементов моста выделили 1,5 миллиона рублей. Также планируется решить вопрос с владельцами автомобиля, который повредил мост, в досудебном порядке — он будет оказывать помощь в ремонте сооружения.
Напомним, инцидент произошел 3 мая на Дунинском мосту около села Стружаны Клепиковского района.
Фото: администрация Клепиковского района