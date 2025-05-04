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В Рязанской области грузовик застрял в деревянном мосту
Отмечается, что инцидент произошел 3 мая на Дунинском мосту около села Стружаны Клепиковского района. По словам очевидцев, «КамАЗ» повредил мост через реку Пра. «Деревянные мосты рассчитаны в среднем на массу не более 10 тонн. Жители деревень Зубово и Аверькиево остались „отрезаны“ от транспортного сообщения в направлении Тюково», — отметили в посте, добавив, что «КамАЗ» весил примерно 20 тонн.

В Рязанской области грузовик застрял в деревянном мосту. Об этом сообщили в соцсетях.

Отмечается, что инцидент произошел 3 мая на Дунинском мосту около села Стружаны Клепиковского района.

По словам очевидцев, «КамАЗ» повредил мост через реку Пра.

«Деревянные мосты рассчитаны в среднем на массу не более 10 тонн. Жители деревень Зубово и Аверькиево остались „отрезаны“ от транспортного сообщения в направлении Тюково», — отметили в посте, добавив, что «КамАЗ» весил примерно 20 тонн.

Видео и фото: Telegram-канал «Тума — Спас-Клепики»