В Рязанской области грузовик застрял в деревянном мосту
Отмечается, что инцидент произошел 3 мая на Дунинском мосту около села Стружаны Клепиковского района. По словам очевидцев, «КамАЗ» повредил мост через реку Пра. «Деревянные мосты рассчитаны в среднем на массу не более 10 тонн. Жители деревень Зубово и Аверькиево остались „отрезаны“ от транспортного сообщения в направлении Тюково», — отметили в посте, добавив, что «КамАЗ» весил примерно 20 тонн.
В Рязанской области грузовик застрял в деревянном мосту. Об этом сообщили в соцсетях.
Отмечается, что инцидент произошел 3 мая на Дунинском мосту около села Стружаны Клепиковского района.
По словам очевидцев, «КамАЗ» повредил мост через реку Пра.
«Деревянные мосты рассчитаны в среднем на массу не более 10 тонн. Жители деревень Зубово и Аверькиево остались „отрезаны“ от транспортного сообщения в направлении Тюково», — отметили в посте, добавив, что «КамАЗ» весил примерно 20 тонн.
Видео и фото: Telegram-канал «Тума — Спас-Клепики»