Ивановца, который убил и избил двух рязанок в 1997 году, осудили на 16 лет. Об этом 13 мая сообщила пресс-служба областной прокуратуры в соцсетях.
Отмечается, что в марте 1997 года обвиняемый проник в дом двух пожилых женщин, проживающих в селе Аннино Михайловского района, чтобы убить их и обокрасть.
Во время совершения преступлений мужчина избивал рязанок и требовал отдать деньги и иные материальные ценности.
Одна из женщин скончалась на месте происшествия, вторая — потеряла сознание. По данным прокуратуры, перед уходом из дома фигурант связал потерпевшую и поместил ее в подпол, после чего украл около двух тысяч рублей, а также предметы быта и домашнего обихода.
Уточняется, что осужденный вину признал частично.
Прокурор Михайловского района Максим Просянников поддержал гособвинение в отношении 54-летнего ранее судимого жителя Ивановской области.
Мужчину признали виновным в убийстве и покушении на убийство, совершенных в отношении лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление (часть 3 статьи 30, п. п. «а», «д», «к» часть 2 статьи 105 УК РФ, п. п. «в», «д», «к» часть 2 статьи 105 УК РФ).
Мужчину осудили на 16 лет. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.
Ранее стало известно, что дело ивановца, который убил и избил нескольких рязанок в 1997 году, передали в суд.