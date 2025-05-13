Ивановца, который убил и избил двух рязанок в 1997 году, осудили на 16 лет

Отмечается, что в марте 1997 года обвиняемый проник в дом двух пожилых женщин, проживающих в селе Аннино Михайловского района, чтобы убить их и обокрасть. Во время совершения преступлений мужчина избивал рязанок и требовал отдать деньги и иные материальные ценности. Одна из женщин скончалась на месте происшествия, вторая — потеряла сознание. По данным прокуратуры, перед уходом из дома фигурант связал потерпевшую и поместил ее в подпол, после чего украл около двух тысяч рублей, а также предметы быта и домашнего обихода. Уточняется, что осужденный вину признал частично.