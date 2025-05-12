Ночью в Рязани произошел крупный пожар в жилом доме
Вызов в дом № 38 поступил 11 мая в 23:42. В трехэтажном жилом доме по всей площади загорелась кровля. Жителей эвакуировали. Площадь, пройденная огнем, по предварительным данным, составила 600 квадратных метров. В тушении задействовали 38 человек и 12 единиц техники. По информации ведомства, в 1:45 возгорание локализовали, в 3:00 горение ликвидировали. Среди людей пострадавших нет.
Ночью в Рязани произошел крупный пожар в жилом доме. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Вызов в дом № 38 поступил 11 мая в 23:42. В трехэтажном жилом доме по всей площади загорелась кровля. Жителей эвакуировали.
Площадь, пройденная огнем, по предварительным данным, составила 600 квадратных метров. В тушении задействовали 38 человек и 12 единиц техники.
По информации ведомства, в 1:45 возгорание локализовали, в 3:00 горение ликвидировали. Среди людей пострадавших нет.
Видео и фото: Telegram-канал «Рязань. Происшествия».