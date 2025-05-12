В Рязани около торгового центра произошла драка
Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, 11 мая, около ТЦ «Малина». «Участник в фиолетовой кофте проиграл, сколько людей делали на него ставки — неизвестно», — написал автор.
В Рязани около торгового центра произошла драка. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».
Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, 11 мая, около ТЦ «Малина».
"Участник в фиолетовой кофте проиграл, сколько людей делали на него ставки — неизвестно", — написал автор.
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