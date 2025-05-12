В Рязани мэрия оспорит решение о взыскании с них почти миллиона рублей

Напомним, аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области, возглавляемый Михаилом Прониным, оказал помощь перевозчику в получении субсидий от городской администрации.

В Рязани горадминистрация оспорит решение о взыскании с них 800 тысяч рублей по иску от перевозчика. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области, возглавляемый Михаилом Прониным, оказал помощь перевозчику в получении субсидий от городской администрации.

Ранее мэрия отказала организации в возмещении недополученных доходов от перевозки льготных категорий граждан, сославшись на то, что перевозчик продолжал работать по временным маршрутам несколько дней после отмены ковидного режима.