Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 12
12°
Втр, 13
Срд, 14
11°
ЦБ USD 80.89 0.03 13/05
ЦБ EUR 90.11 -2.03 13/05
Нал. USD 83.00 / 83.00 12/05 18:20
Нал. EUR 93.50 / 94.95 12/05 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
33 254
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
50 470
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
35 708
В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
43 426
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Суд взыскал с мэрии Рязани почти миллион рублей
Об этом сообщает аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаила Пронина. Омбудсмен помог перевозчику получить субсидии с администрации города. Ранее мэрия отказала ему в возмещение недополученных доходов от перевозки льготных категорий граждан. Отмечается, что причиной отказа послужило то, что перевозчик несколько дней работал по временному маршруту уже после отмены ковидного режима. Арбитражный суд Рязанской области признал отказ администрации в выплате субсидии необоснованным. С мэрии взыскали более 800 тыс. рублей.

Суд взыскал с мэрии Рязани почти миллион рублей. Об этом сообщает аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаила Пронина.

Омбудсмен помог перевозчику получить субсидии с администрации города. Ранее мэрия отказала ему в возмещение недополученных доходов от перевозки льготных категорий граждан. Отмечается, что причиной отказа послужило то, что перевозчик несколько дней работал по временному маршруту уже после отмены ковидного режима.

Арбитражный суд Рязанской области признал отказ администрации в выплате субсидии необоснованным. С мэрии взыскали более 800 тыс. рублей.