Суд взыскал с мэрии Рязани почти миллион рублей
Об этом сообщает аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаила Пронина. Омбудсмен помог перевозчику получить субсидии с администрации города. Ранее мэрия отказала ему в возмещение недополученных доходов от перевозки льготных категорий граждан. Отмечается, что причиной отказа послужило то, что перевозчик несколько дней работал по временному маршруту уже после отмены ковидного режима. Арбитражный суд Рязанской области признал отказ администрации в выплате субсидии необоснованным. С мэрии взыскали более 800 тыс. рублей.
Суд взыскал с мэрии Рязани почти миллион рублей. Об этом сообщает аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаила Пронина.
Омбудсмен помог перевозчику получить субсидии с администрации города. Ранее мэрия отказала ему в возмещение недополученных доходов от перевозки льготных категорий граждан. Отмечается, что причиной отказа послужило то, что перевозчик несколько дней работал по временному маршруту уже после отмены ковидного режима.
Арбитражный суд Рязанской области признал отказ администрации в выплате субсидии необоснованным. С мэрии взыскали более 800 тыс. рублей.